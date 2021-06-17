UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Кулеба о саммите Байдена и Путина: пришло время заставить Россию уйти из Украины

Автор: Дмитрий Кузнецов

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба приветствовал жесткие заявления президента США Джо Байдена во время его встречи с российским лидеров Владимиром Путиным в Женеве. Прошедший саммит показал, что настало время заставить Россию уйти из Украины.

Об этом глава Дмитрий Кулеба заявил в интервью агентству Reuters.

"Этот саммит продемонстрировал, что США вернулись, и теперь пора заставить Россию отступить с Украины", - сказал Кулеба, добавив, что Москва не имеет права вето на вступление Украины в НАТО.

Напомним, встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина состоялась 16 июня в швейцарской Женеве. Саммит двух лидеров продолжался более трех часов.

В ходе встречи Байден и Путин обсудили Украину. Президент США поддержал суверенитет и территориальную целостность Украины и выразил приверженность к выполнению минских соглашений.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ПутинРоссийская ФедерацияДмитрий Кулеба