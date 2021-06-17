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Кулеба про саміт Байдена і Путіна: прийшов час змусити Росію піти з України

Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба привітав жорсткі заяви президента США Джо Байдена під час його зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним у Женеві. Минулий саміт показав, що настав час змусити Росію піти з України.

Про це глава Дмитро Кулеба заявив в інтерв'ю агентству Reuters.

"Цей саміт продемонстрував, що США повернулися, і тепер пора змусити Росію відступити з України", - сказав Кулеба, додавши, що Москва не має права вето на вступ України до НАТО.

Нагадаємо, зустріч президентів США і Росії Джо Байдена і Володимира Путіна відбулася 16 червня у швейцарській Женеві. Саміт двох лідерів тривав понад три години.

В ході зустрічі Байден і Путін обговорили Україну. Президент США підтримав суверенітет і територіальну цілісність України і висловив прихильність до виконання мінських угод.

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Володимир ПутінРосійська ФедераціяДмитро Кулеба