ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Кулеба про саміт Байдена і Путіна: прийшов час змусити Росію піти з України

Новость на русском →
Київ, Четвер 17 червня 2021 21:42
Кулеба про саміт Байдена і Путіна: прийшов час змусити Росію піти з України Фото: Дмитро Кулеба, глава МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба привітав жорсткі заяви президента США Джо Байдена під час його зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним у Женеві. Минулий саміт показав, що настав час змусити Росію піти з України.

Про це глава Дмитро Кулеба заявив в інтерв'ю агентству Reuters.

"Цей саміт продемонстрував, що США повернулися, і тепер пора змусити Росію відступити з України", - сказав Кулеба, додавши, що Москва не має права вето на вступ України до НАТО.

Нагадаємо, зустріч президентів США і Росії Джо Байдена і Володимира Путіна відбулася 16 червня у швейцарській Женеві. Саміт двох лідерів тривав понад три години.

В ході зустрічі Байден і Путін обговорили Україну. Президент США підтримав суверенітет і територіальну цілісність України і висловив прихильність до виконання мінських угод.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Російська Федерація Дмитро Кулеба
NEWS
У "Борисполі" досі шукають вибухівку. Аеропорт роботу не припиняє
У "Борисполі" досі шукають вибухівку. Аеропорт роботу не припиняє
DAILY
Випробувальний термін. Чим закінчився саміт Путіна та Байдена у Женеві
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Випробувальний термін. Чим закінчився саміт Путіна та Байдена у Женеві