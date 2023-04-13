Кулеба: Саміт НАТО у Вільнюсі - гарний шанс надати чіткий план приєднання України

Літній саміт країн НАТО у Вільнюсі - це гарний шанс надати Україні чіткий план приєднання. Альянс повинен підтвердити, що двері в НАТО дійсно відкриті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу під час виступу на Чорноморській безпековій конференції.

Він зазначив, що Росія завжди робила все можливе, аби Україна та Грузія не приєдналися до НАТО. Як тільки мова заходила про членство, РФ розв'язувала збройний конфлікт.

"Кремль поводив себе на міжнародній арені як маніяк і багато країн робили все можливе, щоб зробити цього маніяка щасливим, включаючи його військову агресію", - заявив Кулеба.

Глава МЗС наголосив, що страх перед Росією - це не стратегія, тому настав час НАТО надати Україні чіткий план вступу.

"Майбутній саміт НАТО у Вільнюсі - це гарний шанс виправити помилки минулого та прийняти резолюцію про прийняття України до НАТО. Показати, що “двері не лише відчинені”, але вже є чіткий план, як Україна може приєднатися", - сказав міністр.

Водночас Кулеба подякував всім країнам, які підтримують Україні у війні з Росією.

"Ми бачимо кожного, хто об'єднався по всьому світу у підтримці України. Ця конференція гарна нагода подякувати кожному, хто нас підтримує. Наша держава прагне бути осередком миру та безпеки, а не дестабілізуючим регіоном", - наголосив міністр.

Нагадаємо, нещодавно Литва ухвалила резолюцію про запрошення України до НАТО на літньому саміті у Вільнюсі.

Як повідомлялося, генсек НАТО наголошує, що позиція альянсу щодо України не змінилася, проте без перемоги у війні питання членства не матиме значення.

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