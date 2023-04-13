Кулеба: Саммит НАТО в Вильнюсе - хороший шанс предоставить четкий план присоединения Украины

Летний саммит стран НАТО в Вильнюсе - хороший шанс предоставить Украине четкий план присоединения. Альянс должен подтвердить, что дверь в НАТО действительно открыта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу во время выступления на Черноморской конференции безопасности.

Он отметил, что Россия всегда делала все возможное, чтобы Украина и Грузия не присоединились к НАТО. Как только речь заходила о членстве, РФ развязывала вооруженный конфликт.

"Кремль вел себя на международной арене как маньяк и многие страны делали все возможное, чтобы сделать этого маньяка счастливым, включая его военную агрессию", - заявил Кулеба.

Глава МИД подчеркнул, что страх перед Россией - это не стратегия, поэтому пора НАТО предоставить Украине четкий план вступления.

"Предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе - это хороший шанс исправить ошибки прошлого и принять резолюцию о принятии Украины в НАТО. Показать, что "дверь не только открыта", но уже есть четкий план, как Украина может присоединиться", - сказал министр.

В то же время Кулеба поблагодарил все страны, которые поддерживают Украину в войне с Россией.

"Мы видим каждого, кто объединился по всему миру в поддержке Украины. Эта конференция хорошая возможность поблагодарить каждого, кто нас поддерживает. Наше государство стремится быть центром мира и безопасности, а не дестабилизирующим регионом", - подчеркнул министр.

Напомним, недавно Литва приняла резолюцию о приглашении Украины в НАТО на летнем саммите в Вильнюсе.

Как сообщалось, генсек НАТО отмечает, что позиция альянса по отношению к Украине не изменилась, однако без победы в войне вопрос членства не будет иметь значения.

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