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Кулеба розповів, скільки Україна отримає танків у першій хвилі допомоги від партнерів

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Вівторок 31 січня 2023 15:00
Кулеба розповів, скільки Україна отримає танків у першій хвилі допомоги від партнерів Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У першій хвилі допомоги від союзників Україна має отримати 120-140 сучасних західних танків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Дмитра Кулебу на брифінгу.

Він зазначив, що наразі танкова коаліція налічує 12 учасників. Проте, за словами Кулеби, ще зарано називати всі країни коаліції та їхні практичні внески, адже деякі з них ще мають ухвалити формальні рішення відповідно до своїх внутрішніх процедур.

"Можу лише відзначити, що у першій хвилі внесків Збройні сили України отримають від 120 до 140 одиниць сучасних танків західних моделей. Це Leopard 2, Challenger 2, M1 Abrams. І дуже розраховуємо на Leclerc", - сказав він.

Міністр закордонних справ додав, що це не мала кількість, але Україна продовжує працювати як над розширенням складу танкової коаліції, так і над збільшенням внесків вже заявленими учасниками.

Нагадаємо, у Німеччини обіцяють передати танки Leopard 2 Україні до кінця березня. Британія повідомила, що танки Challenger 2 також зможуть доставити наших захисникам наприкінці березня.

Тим часом у США заявили, що танки Abrams М1А2 будуть доставлені до України наприкінці 2023 року або на початку 2024 року.

При цьому уряд Франції не ухвалив рішення про передачу Україні танків Leclerc.

Зазначимо, що у МЗС повідомляли, що Україні потрібно щонайменше 300 танків та 500 БМП для проведення контрнаступу навесні.

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