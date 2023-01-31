Кулеба рассказал, сколько Украина получит танков в первой волне помощи от партнеров

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу на брифинге .

Он отметил, что в настоящее время танковая коалиция насчитывает 12 участников. Однако, по словам Кулебы, еще рано называть все страны коалиции и их практическую помощь, ведь некоторые еще должны принять формальные решения в соответствии со своими внутренними процедурами.

"Могу лишь отметить, что в первой волне взносов Вооруженные силы Украины получат от 120 до 140 единиц современных танков западных моделей. Это Leopard 2, Challenger 2, M1 Abrams. И очень рассчитываем на Leclerc", - сказал он.

Министр иностранных дел добавил, что это не мало, но Украина продолжает работать как над расширением состава танковой коалиции, так и над увеличением помощи уже заявленными участниками.

Напомним, в Германии обещают передать танки Leopard 2 Украине до конца марта. Британия сообщила, что танки Challenger 2 также смогут доставить нашим защитникам в конце марта.

Между тем, в США заявили, что танки Abrams М1А2 будут доставлены в Украину в конце 2023 года или в начале 2024 года.

При этом правительство Франции не приняло решение о передаче Украине танков Leclerc.

Отметим, что в МИД сообщали, что Украине нужно не менее 300 танков и 500 БМП для проведения контрнаступления весной.

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