Кулеба розкрив, коли Україна отримає снаряди від Чехії та розповів про інші ініціативи

"На цьому тижні в нас відбудуться контакти з чеськими колегами, де вони детально представлять план поставок і як це все працюватиме. Ми готові до повного співробітництва та сприяння", - сказав він.

Міністр додав, що українські військові відчують збільшення постачання снарядів вже "в осяжному майбутньому".

"Тобто це не займе багато місяців. Але чеська ініціатива разрахована на реалізацію протягом всього року. Тобто перша частина снарядів почне надходити в осяжній перспективі. А потім протягом року будуть надходити далі нові партії", - заявив Кулеба.

Є і інші варіанти

Також голова МЗС додав, що те, що стосується інших ініціатив, то "вони є".

"Зокрема, під час зустрічі у Вільнюсі, ми обговорили одну з таких ініціатив. Я закликав почати сьогодні вже збирати кошти на неї також. Бо всі мають пам'ятати одну річ: це не працює таким чином, що ми зібрали кошти на чеську ініціативу, видихнули і сказали: "Ми все зробили". Чеська ініціатива це добре, але недостатньо. Тому сьогодні закрили питання чеської ініціативи, завтра вже повинні закривати фінансові питання інших таких ініціатив. Вони є і ми про них знаємо, все що бракує - це фінансового ресурсу", - пояснив механізм Кулеба.

Він також зазначив, що якщо окрім чеської ініціативи в цьому році будуть реалізовані ще дві подібні ініціативи, то "окупанти в Україні будуть відчувати більш суттєві проблеми на фронті".

Що кажуть у Чехії?

Буквально сьогодні РБК-Україна писала, що боєприпаси, закуплені в країнах поза ЄС з ініціативи Чехії, можуть потрапити до України вже у червні.

"Обіцяні гроші мають надійти, і контракти мають бути укладені. Коли контракт буде укладено, потрібно кілька тижнів, щоб доставити їх (боєприпаси) в Україну. Із червня поставки можуть розпочатися", - заявив радник прем'єр-міністра Чехії з національної безпеки Томаш Пояр.

Нагадаємо, в середині лютого 2024 року президент Чехії Петр Павел заявив, що Чехія знайшла для України 800 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 та 122 міліметрів. До збору, ініційованого Чехією, приєднаються ще 18 країн. Зокрема, до списку увійшла і Латвія.

При цьому, видання Bloomberg писало, що союзники України виділили майже всі необхідні кошти для закупівлі 800 тисяч артилерійських снарядів у рамках ініціативи Чехії.