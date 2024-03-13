Кулеба раскрыл, когда Украина получит снаряды от Чехии и рассказал о других инициативах

"На этой неделе у нас состоятся контакты с чешскими коллегами, где они подробно представят план поставок и как это будет все работать. Мы готовы к полному сотрудничеству и содействию", - сказал он.

Министр добавил, что украинские военные ощутят увеличение поставок снарядов уже "в обозримом будущем".

"То есть это не займет много месяцев. Но чешская инициатива рассчитана на реализацию в течение всего года. То есть первая часть снарядов начнет поступать в обозримой перспективе. А затем в течение года будут поступать дальше новые партии", - заявил Кулеба.

Есть и другие варианты

Также глава МИД добавил, что то, что касается других инициатив, "они есть".

"В частности, во время встречи в Вильнюсе мы обсудили одну из таких инициатив. Я призвал начать сегодня уже собирать средства на нее также. Потому что все должны помнить одну вещь: это не работает таким образом, что мы собрали средства на чешскую инициативу, выдохнули и сказали: "Мы все сделали". Чешская инициатива это хорошо, но недостаточно. Поэтому сегодня закрыли вопросы чешской инициативы, завтра уже должны закрывать финансовые вопросы других таких инициатив. Они есть и мы о них знаем, все что не хватает - это финансового ресурса", - объяснил механизм Кулеба.

Он также отметил, что если кроме чешской инициативы в этом году будут реализованы еще две подобные инициативы, то "оккупанты в Украине будут испытывать более существенные проблемы на фронте".

Что говорят в Чехии?

Буквально сегодня РБК-Украина писало, что боеприпасы, закупленные в странах вне ЕС по инициативе Чехии, могут попасть в Украину уже в июне.

"Обещанные деньги должны поступить, и контракты должны быть заключены. Когда контракт будет заключен, потребуется несколько недель, чтобы доставить их (боеприпасы) в Украину. С июня поставки могут начаться", - заявил советник премьер-министра Чехии по национальной безопасности Томаш Пояр.

Напомним, в середине февраля 2024 года президент Чехии Петр Павел заявил, что Чехия нашла для Украины 800 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 и 122 миллиметров. К сбору, инициированному Чехией, присоединятся еще 18 стран. В частности, в список вошла и Латвия.

При этом издание Bloomberg писало, что союзники Украины выделили почти все необходимые средства для закупки 800 тысяч артиллерийских снарядов в рамках инициативы Чехии.