Кулеба розкритикував Захід за зволікання у створенні спецтрибуналу над РФ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба засудив відсутність прогресу у створенні спеціального трибуналу над російськими лідерами і в передачі заморожених активів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

"На жаль, ми перебуваємо в певному глухому куті з обох питань, тому що з першого питання у нас є розбіжності, а з другого явно не вистачає волі", - заявив він.

За словами Кулеби, G7 "твердо" виступає за створення гібридного трибуналу на основі українського законодавства. Це не дасть змоги позбавити імунітету російського диктатора Володимира Путіна, прем'єр-міністра Михайла Мішустіна або міністра закордонних справ Сергія Лаврова, що є неприйнятним варіантом для Києва.

"Через півтора року я все ще чую з Європи та Америки: ми працюємо над цим. Бракує бажання довести справу до кінця. Тому ми повинні це змінити", - заявив глава МЗС.

Спецтрибунал над РФ за злочини в Україні

На початку липня Парламентська асамблея ОБСЄ схвалила резолюцію щодо створення спецтрибуналу для притягнення РФ до відповідальності за скоєні в Україні воєнні злочини.

До групи, яка працює над створенням трибуналу щодо злочинів агресії Росії проти України, входять 37 країн.

У червні член комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Вениславський заявив, що міжнародний спеціальний трибунал може запрацювати вже наступного року.

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