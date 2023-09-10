Кулеба раскритиковал Запад за промедление в создании спецтрибунала над РФ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба осудил отсутствие прогресса в создании специального трибунала над российскими лидеров и в передаче замороженных активов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

"К сожалению, мы находимся в некотором тупике по обоим вопросам, потому что по первому вопросу у нас есть разногласия, а по второму явно не хватает воли", - заявил он.

По словам Кулебы, G7 "твердо" выступает за создание гибридного трибунала на основе украинского законодательства. Это не позволит лишить иммунитета российского диктатора Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина или министра иностранных дел Сергея Лаврова, что является неприемлемым вариантом для Киева.

"Спустя полтора года я все еще слышу из Европы и Америки: мы работаем над этим. Не хватает желания довести дело до конца. Поэтому мы должны это изменить", - заявил глава МИД.

Спецтрибунал над РФ за преступления в Украине

В начале июля Парламентская ассамблея ОБСЕ одобрила резолюцию по созданию спецтрибунала для привлечения РФ к ответственности за совершенные в Украине военные преступления.

В группу, которая работает над созданием трибунала по преступлениям агрессии России против Украины, входят 37 стран.

В июне член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что международный специальный трибунал может заработать уже в следующем году.

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