ua ru
Пт, 30 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Кулеба про Росію: наша задача - не перетворити орка на ельфа, а загасити агресію

Новость на русском →
П'ятниця 30 грудня 2022 09:04
Кулеба про Росію: наша задача - не перетворити орка на ельфа, а загасити агресію Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Єлизавета Драбкіна

Завдання України - загасити російську агресію та створити такі умови, за подальша експансія країни-агресора стане неможливою.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Кулеба вважає своїм завдання утвердити у партнерах розуміння того, що якою б не була влада в Росії, країна по своїй суті не зміниться. За його словами, це має зупинити набагато ширше коло людей, які вірять, що можна з РФ зробити ліберальну, демократичну країну.

За його словами, набагато важливіше подолати цей наратив з перетворенням країни на демократичну, ніж боротися із сектою прихильників "збереження обличчя Росії", яка керується тезою "нам все одно з ними жити".

"І погодитись з тезою, що Росія є такою, якою вона є, і наша задача - не перетворити орка на ельфа, а загасити цю агресію. І створити такі умови, за яких експансія Росії стане неможливою", - сказав міністр.

Кулеба зазначив, що Росія має перетворитися з агресивно-авторитарної країни на просто авторитарну, консервативну держави.

"Їх треба запхати в їхні кордони та закрити на замок. Хай живуть у своїй автаркії, при своєму царі-батюшці, тільки ні на кого не нападають", - додав він.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов закликав українців не називати росіян орками чи свинособаками, щоб не розмивати образ ворога.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дмитро Кулеба Російська Федерація
NEWS
Прорив ЗСУ в районі Кремінної та кульмінація російського наступу на Бахмут: карти боїв
Прорив ЗСУ в районі Кремінної та кульмінація російського наступу на Бахмут: карти боїв
DAILY
Дмитро Кулеба: Росію треба запхати в її кордони та закрити на замок
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Дмитро Кулеба: Росію треба запхати в її кордони та закрити на замок