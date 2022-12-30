Кулеба про Росію: наша задача - не перетворити орка на ельфа, а загасити агресію

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів в інтерв'ю РБК-Україна .

Кулеба вважає своїм завдання утвердити у партнерах розуміння того, що якою б не була влада в Росії, країна по своїй суті не зміниться. За його словами, це має зупинити набагато ширше коло людей, які вірять, що можна з РФ зробити ліберальну, демократичну країну.

За його словами, набагато важливіше подолати цей наратив з перетворенням країни на демократичну, ніж боротися із сектою прихильників "збереження обличчя Росії", яка керується тезою "нам все одно з ними жити".

"І погодитись з тезою, що Росія є такою, якою вона є, і наша задача - не перетворити орка на ельфа, а загасити цю агресію. І створити такі умови, за яких експансія Росії стане неможливою", - сказав міністр.

Кулеба зазначив, що Росія має перетворитися з агресивно-авторитарної країни на просто авторитарну, консервативну держави.

"Їх треба запхати в їхні кордони та закрити на замок. Хай живуть у своїй автаркії, при своєму царі-батюшці, тільки ні на кого не нападають", - додав він.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов закликав українців не називати росіян орками чи свинособаками, щоб не розмивати образ ворога.

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