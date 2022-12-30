Кулеба о России: наша задача - не превратить орка в эльфа, а погасить агрессию

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал в интервью РБК-Украина .

Кулеба считает своей задачей утвердить в партнерах понимание того, что какой бы ни была власть в России, страна по своей сути не изменится. По его словам, это должно остановить гораздо более широкий круг людей, которые верят, что можно из РФ сделать либеральную, демократическую страну.

По его словам, гораздо важнее преодолеть этот нарратив с превращением страны в демократическую, чем бороться с сектой сторонников "сохранения лица России", которая руководствуется тезисом "нам все равно с ними жить".

"И согласиться с тезисом, что Россия такова, какая она есть, и наша задача - не превратить орка в эльфа, а погасить эту агрессию. И создать такие условия, при которых экспансия России станет невозможной", - сказал министр.

Кулеба отметил, что Россия должна превратиться из агрессивно-авторитарной страны в просто авторитарное, консервативное государство.

"Их нужно запихнуть в их границы и закрыть на замок. Пусть живут в своей автаркии, при своем царе-батюшке, только ни на кого не нападают", - добавил он.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов призвал украинцев не называть россиян орками или свинозами, чтобы не размывать образ врага.

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