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Кулеба о Турции: ведет сложную игру по балансировке

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Понедельник 18 июля 2022 13:25
Кулеба о Турции: ведет сложную игру по балансировке Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Турция ведет сложную игру по балансировке. Анкара помогает Украине в разблокировке портов для вывоза зерна, а также демонстрирует, что готова помогать России.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью изданию Forbes.

По его словам, у Украины есть вопросы к Турции.

"Мы начали с турецкими партнерами откровенно о них говорить. Это как в отношениях между друзьями, есть несколько этапов: сначала ты начинаешь замечать, что что-то не то, но молчишь - ну, друг. А потом оно нарастает и ты понимаешь, что пришло время для разговора. Мы начали этот разговор. Нам Турция многое помогла в военном плане, политическом плане, но если возникают вопросы, мы будем их решать", - заявил Кулеба.

По словам министра, в скором времени могут состояться полноценные переговоры между Украиной и Турцией, где обсудят с глазу на глаз все вопросы.

Напомним, 13 июля в Турции прошли переговоры по вопросу возобновления экспорта зерна из Украины.

Позже глава турецкого Минобороны Хулуси Акар заявил, что Украина, Турция, ООН и Россия договорились о создании координационного центра по возобновлению экспорта украинского зерна.

Как сообщил президент Владимир Зеленский, Украина планирует обсудить с ООН детали создания "зернового коридора" в ближайшие дни.

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