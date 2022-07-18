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Кулеба про Туреччину: веде складну гру з балансування

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Понеділок 18 липня 2022 13:25
Кулеба про Туреччину: веде складну гру з балансування Фото: глава МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Туреччина веде складну гру з балансування. Анкара допомагає Україні в розблокуванні портів для вивезення зерна, а також демонструє, що готова допомагати Росії. Туреччина - член НАТО і конструктивно поводиться в питанні розблокування членства Швеції та Фінляндії.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю виданню Forbes.

За його словами, в України є питання до Туреччини.

"Ми почали з турецькими партнерами відверто про них говорити. Це як у відносинах між друзями, є кілька етапів: спочатку ти починаєш помічати, що щось не те, але мовчиш - ну, друг. А потім воно наростає і ти розумієш, що прийшов час для розмови. Ми почали цю розмову. Нам Туреччина багато допомогла у військовому плані, політичному плані, але якщо виникають питання, ми будемо їх вирішувати", - заявив Кулеба.

За словами міністра, незабаром можуть відбутися повноцінні переговори між Україною і Туреччиною, де обговорять віч-на-віч всі питання.

Нагадаємо, 13 липня у Туреччині пройшли переговори з питання відновлення експорту зерна з України.

Пізніше глава турецького Міноборони Хулусі Акар заявив, що Україна, Туреччина, ООН і Росія домовилися про створення координаційного центру з відновлення експорту українського зерна.

Як повідомив президент Володимир Зеленський, Україна планує обговорити з ООН деталі створення "зернового коридору" найближчими днями.

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