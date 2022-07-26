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Кулеба резко высказался о газовом шантаже Путина против Европы

Фото: глава МИД Дмитрий Кулеба (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Газовая война главы Кремля Владимира Путина против Европы является прямым продолжением его войны против Украины. Единственный способ этому - это избавиться от зависимости от РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы МИД Дмитрия Кулебы.

"Газовая война Путина против Европы является прямым продолжением его войны против Украины. Везде, где он может причинить вред, он это сделает. Он использует любую зависимость Европы от России, чтобы разрушить нормальную жизнь каждой европейской семьи. Единственный способ - дать ответный удар и избавиться от любой зависимости", - написал Кулеба.

Напомним, что российская компания "Газпром" продолжает уменьшение поставок газа в Европу через трубопровод "Северный поток".

Как недавно заявил Путин, что РФ намерена таки сократить поставки газа вдвое. Причиной для этого он назвал якобы "медленный ремонт оборудования".

В свою очередь представители стран Европейского союза (ЕС) согласовали чрезвычайный план по сокращению потребления газа на 15%.

Подробнее о газовом шантаже Путина читайте в материале РБК-Украина "На пороге газового кризиса. Как Россия шантажирует ЕС и чего ждать Украине".

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Владимир ПутинМИД УкраиныДмитрий КулебаГаз