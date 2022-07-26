Кулеба різко висловився щодо газового шантажу Путіна проти Європи

"Газова війна Путіна проти Європи є прямим продовженням його війни проти України. Скрізь, де він може завдати шкоди, він це зробить. Він використає будь-яку залежність Європи від Росії, щоб зруйнувати нормальне життя кожної європейської родини. Єдиний спосіб - дати удар у відповідь і позбутися будь-якої залежності", - написав Кулеба.

Нагадаємо, що російська компанія "Газпром" продовжує зменшення постачання газу в Європу через трубопровід "Північний потік".

Як нещодавно заявив Путін, що РФ має намір таки скоротити постачання газу вдвічі. Причиною для цього він назвав нібито "повільний ремонт обладнання".

Своєю чергою представники країн Європейського союзу (ЄС) погодили надзвичайний план зі скорочення споживання газу на 15%.

Детальніше про газовий шантаж Путіна читайте в матеріалі РБК-Україна "На порозі газової кризи. Як Росія шантажує ЄС і чого чекати Україні".

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