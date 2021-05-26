UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Кулеба о решении США по "Северному потоку-2": ничто не проиграно, пока игра не завершилась

Автор: Дмитрий Левицкий

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказался об отмене Соединенными Штатами Америки санкций против "Северного потока-2". Речь о решении Вашингтона приостановить санкции против оператора газопровода Nord Stream 2 AG.

Об этом речь шла на брифинге в МИД.

По словам Кулебы, пока что рано говорить о победе России, поскольку строительство российского газопровода еще не завершено.

"Ничто не завершено, пока оно не завершено на 100%, и, кстати, я об этом говорил во время нашей встречи госсекретарю Блинкену. И второе: ничто не проиграно, пока игра не завершилась", - сказал он.

Однако, как признал министр, после отмены американских санкций России стало проще завершить строительство "Северного потока-2".

"Но мое правило в жизни - всегда бороться до конца за национальные интересы Украины. До тех пор, пока газ не потек по "Северному потоку-2", мы будем бороться за защиту наших интересов", - подчеркнул Кулеба.

Напомним, 20 мая Госдеп США объявил о прекращении санкций против Nord Stream 2 AG. Однако следующего дня США наложили санкции на 13 российских судов, участвующих в реализации проекта, и ряд российских организаций.

Как писало РБК-Украина, президент США Джо Байден считает санкции против "Северного потока-2" непродуктивными.

Добавим, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что отмена санкции против "Северного потока-2" будет личным проигрышем Байдена.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины СанкцииСоединенные Штаты АмерикиМИД УкраиныДмитрий КулебаСеверный поток-2