Кулеба о решении США по "Северному потоку-2": ничто не проиграно, пока игра не завершилась

По словам Кулебы, пока что рано говорить о победе России, поскольку строительство российского газопровода еще не завершено.

"Ничто не завершено, пока оно не завершено на 100%, и, кстати, я об этом говорил во время нашей встречи госсекретарю Блинкену. И второе: ничто не проиграно, пока игра не завершилась", - сказал он.

Однако, как признал министр, после отмены американских санкций России стало проще завершить строительство "Северного потока-2".

"Но мое правило в жизни - всегда бороться до конца за национальные интересы Украины. До тех пор, пока газ не потек по "Северному потоку-2", мы будем бороться за защиту наших интересов", - подчеркнул Кулеба.