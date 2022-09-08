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Кулеба развенчал главный миф Кремля о "зерновом коридоре"

Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

2/3 украинского зерна, которое Украина уже отправила через "зерновой коридор", направлены на рынки Азии, Африки и Ближнего Востока. Благодаря ему цены на пшеницу снизились.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

"Буквально сейчас очередной корабль с украинским зерном добрался до берегов Африки у Судана. Всего две трети отправленных кораблей направлены в Азию, Африку и Ближний Восток", - рассказал он.

"Это реальные факты, а выдумки россиян о направлении зерна только в Европу просто не соответствуют действительности", - заявил Кулеба.

Министр отметил, что с начала работы "коридора" корабли с украинским зерном отбыли в порты Египта, Йемена, Израиля, Ирана, Индии, Китая, Республики Корея, Ливии, Сомали, Судана, Джибути, Турции и стран ЕС.

По словам министра, в августе, как только произошли первые отгрузки из украинских портов, цены на пшеницу снизились минимум на 5%.

Кулеба добавил, что Россия может намеренно озвучивать сомнения в эффективности "зернового коридора", готовясь торговаться и шантажировать мир с приближающимся завершением 120 дней "зерновой" инициативы.

Как сообщалось, месяц спустя после открытия "зернового коридора" более 50 судов ушли из портов Украины, помогая экспортировать более 1,2 миллиона тонн зерна и других продуктов питания.

Напомним, с начала работы "зернового коридора" из украинских морских портов за 20 дней вышли 27 судов, на борту которых находилось совокупно 670 тысяч тонн агропродукции.

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