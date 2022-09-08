Кулеба развенчал главный миф Кремля о "зерновом коридоре"

"Буквально сейчас очередной корабль с украинским зерном добрался до берегов Африки у Судана. Всего две трети отправленных кораблей направлены в Азию, Африку и Ближний Восток", - рассказал он.

"Это реальные факты, а выдумки россиян о направлении зерна только в Европу просто не соответствуют действительности", - заявил Кулеба.

Министр отметил, что с начала работы "коридора" корабли с украинским зерном отбыли в порты Египта, Йемена, Израиля, Ирана, Индии, Китая, Республики Корея, Ливии, Сомали, Судана, Джибути, Турции и стран ЕС.

По словам министра, в августе, как только произошли первые отгрузки из украинских портов, цены на пшеницу снизились минимум на 5%.

Кулеба добавил, что Россия может намеренно озвучивать сомнения в эффективности "зернового коридора", готовясь торговаться и шантажировать мир с приближающимся завершением 120 дней "зерновой" инициативы.