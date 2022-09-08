RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Кулеба розвінчав головний міф Кремля про "зерновий коридор"

Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

2/3 українського зерна, яке Україна вже відправила через “зерновий коридор”, спрямовані на ринки Азії, Африки та Близького Сходу. Завдяки йому ціни на пшеницю знизилися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

"Буквально зараз черговий корабель з українським зерном дістався берегів Африки біля Судану. Загалом дві третини відправлених кораблів спрямовані до Азії, Африки та Близького Сходу", - розповів він.

"Це реальні факти, а вигадки росіян про направлення зерна лише в Європу просто не відповідають дійсності", - заявив Кулеба.

Міністр зауважив, що з початку роботи "коридору" кораблі з українським зерном відбули до портів Єгипту, Ємену, Ізраїлю, Ірану, Індії, Китаю, Республіки Корея, Лівії, Сомалі, Судану, Джибуті, Туреччини та країн ЄС.

За словами міністра, в серпні, щойно відбулися перші відвантаження з українських портів, ціни на пшеницю знизилися щонайменше на 5%.

Кулеба додав, що Росія може навмисно озвучувати сумніви в ефективності "зернового коридору", готуючись торгуватися та шантажувати світ з наближенням завершення 120 днів "зернової" ініціативи.

Як повідомлялося, через місяць після відкриття "зернового коридору" понад 50 суден пішли з портів України, допомагаючи експортувати понад 1,2 мільйона тонн зерна та інших продуктів харчування.

Нагадаємо, з початку роботи "зернового коридору" з українських морських портів за 20 днів вийшли 27 суден, на борту яких знаходилося сукупно 670 тисяч тонн агропродукції.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News