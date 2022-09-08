Кулеба розвінчав головний міф Кремля про "зерновий коридор"

2/3 українського зерна, яке Україна вже відправила через “зерновий коридор”, спрямовані на ринки Азії, Африки та Близького Сходу. Завдяки йому ціни на пшеницю знизилися.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.
"Буквально зараз черговий корабель з українським зерном дістався берегів Африки біля Судану. Загалом дві третини відправлених кораблів спрямовані до Азії, Африки та Близького Сходу", - розповів він.
"Це реальні факти, а вигадки росіян про направлення зерна лише в Європу просто не відповідають дійсності", - заявив Кулеба.
Міністр зауважив, що з початку роботи "коридору" кораблі з українським зерном відбули до портів Єгипту, Ємену, Ізраїлю, Ірану, Індії, Китаю, Республіки Корея, Лівії, Сомалі, Судану, Джибуті, Туреччини та країн ЄС.
За словами міністра, в серпні, щойно відбулися перші відвантаження з українських портів, ціни на пшеницю знизилися щонайменше на 5%.
Кулеба додав, що Росія може навмисно озвучувати сумніви в ефективності "зернового коридору", готуючись торгуватися та шантажувати світ з наближенням завершення 120 днів "зернової" ініціативи.
Як повідомлялося, через місяць після відкриття "зернового коридору" понад 50 суден пішли з портів України, допомагаючи експортувати понад 1,2 мільйона тонн зерна та інших продуктів харчування.
Нагадаємо, з початку роботи "зернового коридору" з українських морських портів за 20 днів вийшли 27 суден, на борту яких знаходилося сукупно 670 тисяч тонн агропродукції.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.