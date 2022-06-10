UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Кулеба после разговора с Трасс: ждем новых санкций против РФ от Британии

Фото: флаг Великобритании (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Украина ожидает нового пакета санкции против России за ее вторжение в Украину от правительства Британии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу в Twitter.

Кулеба и глава британского МИД Лиз Трасс во время телефонного разговора скоординировали усиление давления на Россию.

"Я с нетерпением жду следующего раунда санкций Британии. Мы также согласились, что никто в мире не имеет права уставать от этой войны, пока Украина не победит", - пишет Кулеба.

Главы МИД также решительно осудили фиктивный "суд" над военнопленными в оккупированном Россией Донецке.

"Они являются комбатантами и защищены международным гуманитарным правом, требующим соответствующего отношения. Мы продолжаем совместно работать над тем, чтобы обеспечить их освобождение", - написал Кулеба.

Напомним, министр обороны Великобритании Бен Уоллес посетил Украину с рабочим визитом.

Он пообещал продолжить усиливать поддержку Украины в борьбе с российской агрессией.

Читайте РБК-Украина в Google News
МИД УкраиныУкраинаВеликобритания