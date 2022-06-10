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Глава Минобороны Британии пообещал еще больше усилить поддержку Украины

Новина українською →
Киев, Пятница 10 июня 2022 17:33
Глава Минобороны Британии пообещал еще больше усилить поддержку Украины Фото: министр обороны Великобритании Бен Уоллес (twitter com transitionlouth)
Автор: Наталья Юрченко

Великобритания продолжит усиливать поддержку Украины для борьбы с российской агрессией. Соответствующее заявление сделал министр обороны Британии Бен Уоллес во время визита в Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Уоллес заявил, что два государства будут сотрудничать "еще теснее", чтобы прийти к общей цели и дать возможность Украине освободиться от незаконной российской оккупации.

"Политики также обсудили сферу оборудования и обучения, которые сейчас оказывает Великобритания, и которую дальнейшую поддержку страна может предложить, чтобы помочь украинским силам защитить свою страну", - говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что в Киеве Уоллес встретился не только с Владимиром Зеленским, но и с министром обороны Алексеем Резниковым. Они обсудили дальнейшую помощь и возможные поставки оружия.

Ранее мы сообщали, что министр обороны Великобритании Бен Уоллес посетил Украину с рабочим визитом.

Также напомним, что Великобритания пообещала передать Украине реактивные системы залпового огня M270, а также партию высокотехнологичных ракет Brimstone.

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