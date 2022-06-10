Глава Минобороны Британии пообещал еще больше усилить поддержку Украины

Великобритания продолжит усиливать поддержку Украины для борьбы с российской агрессией. Соответствующее заявление сделал министр обороны Британии Бен Уоллес во время визита в Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Уоллес заявил, что два государства будут сотрудничать "еще теснее", чтобы прийти к общей цели и дать возможность Украине освободиться от незаконной российской оккупации.

"Политики также обсудили сферу оборудования и обучения, которые сейчас оказывает Великобритания, и которую дальнейшую поддержку страна может предложить, чтобы помочь украинским силам защитить свою страну", - говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что в Киеве Уоллес встретился не только с Владимиром Зеленским, но и с министром обороны Алексеем Резниковым. Они обсудили дальнейшую помощь и возможные поставки оружия.