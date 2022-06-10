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Кулеба після розмови з Трасс: чекаємо на нові санкції проти РФ від Британії

Фото: прапор Великої Британії (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Україна чекає на новий пакет санкції проти Росії за її вторгнення в Україну від уряду Британії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу у Twitter.

Кулеба і голова британського МЗС Ліз Трасс під час телефонної розмови скоординували посилення тиску на Росію.

"Я з нетерпінням чекаю на наступний раунд санкцій Британії. Ми також погодилися, що ніхто в світі не має права втомлюватися від цієї війни, допоки Україна не переможе", - пише Кулеба.

Голови МЗС також рішуче засудили фіктивний "суд" над військовополоненими в окупованому Росією Донецьку.

"Вони є комбатантами та захищені міжнародним гуманітарним правом, яке вимагає відповідного ставлення. Ми продовжуємо спільно працювати над тим, щоб забезпечити їхнє звільнення", - написав Кулеба.

Нагадаємо, міністр оборони Британії Бен Воллес відвідав Україну з робочим візитом.

Він пообіцяв продовжити посилювати підтримку України у боротьбі з російською агресією.

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