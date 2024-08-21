Кулеба про ратифікацію Римського статуту: Україна зробила ще один крок до вступу в ЄС

Україна зробила ще один важливий крок до вступу в Європейський Союз, ратифікувавши Римський статут Міжнародного кримінального суду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби у соцмережі Х.
"Україна стала 125-м членом Міжнародного кримінального суду. Це був довгий шлях, сповнений викликів, міфів і страхів. Жоден з них не був правдою. І сьогодні ми нарешті досягли результату, завдяки лідерству президента, багаторічній системній роботі МЗС та інших державних інституцій, волі українських парламентарів", - написав Кулеба.
Він зазначив, що, здійснюючи цей крок, Україна демонструє свою непохитну відданість зміцненню міжнародного правосуддя.
"Україна вже ефективно співпрацює з Міжнародним кримінальним судом з метою забезпечення всеохоплюючої відповідальності за російські звірства, скоєні під час російської агресії. Тепер ця робота буде ще ефективнішою. З ратифікацією Римського статуту Україна також зробила ще один важливий крок до вступу в ЄС", - наголосив міністр.
Нагадаємо, що Україна підписала Римський статут 20 січня 2000 року, але не ратифікувала його, хоча після підписання Угоди про асоціацію з ЄС у 2014 році ратифікація цього документу була одним із прямих міжнародних зобов'язань України.
У серпні цього року президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду та поправок до нього.
Вже вчора, 20 серпня, відповідний законопроект №0285 щодо ратифікації підтримав Комітет з питань зовнішньої політики та рекомендував Верховній Раді схвалити його, що й зробили народні обранці.
А сьогодні Верховна Рада ратифікувала Римський статут Міжнародного кримінального суду. За відповідний законопроект №0285 проголосували 281 народний депутат.
Детальніше про те, що таке Римський статут, чому ратифікацію відкладали та чому зважилися на третій рік повномасштабної війни з Росією, - у матеріалі РБК-Україна.
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