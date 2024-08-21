Кулеба про ратифікацію Римського статуту: Україна зробила ще один крок до вступу в ЄС

"Україна стала 125-м членом Міжнародного кримінального суду. Це був довгий шлях, сповнений викликів, міфів і страхів. Жоден з них не був правдою. І сьогодні ми нарешті досягли результату, завдяки лідерству президента, багаторічній системній роботі МЗС та інших державних інституцій, волі українських парламентарів", - написав Кулеба.

Він зазначив, що, здійснюючи цей крок, Україна демонструє свою непохитну відданість зміцненню міжнародного правосуддя.

"Україна вже ефективно співпрацює з Міжнародним кримінальним судом з метою забезпечення всеохоплюючої відповідальності за російські звірства, скоєні під час російської агресії. Тепер ця робота буде ще ефективнішою. З ратифікацією Римського статуту Україна також зробила ще один важливий крок до вступу в ЄС", - наголосив міністр.