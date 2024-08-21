Кулеба о ратификации Римского статута: Украина сделала еще один шаг к вступлению в ЕС

"Украина стала 125-м членом Международного уголовного суда. Это был долгий путь, полный вызовов, мифов и страхов. Ни один из них не был правдой. И сегодня мы наконец-то добились результата, благодаря лидерству президента, многолетней системной работе МИД и других государственных институтов, воли украинских парламентариев", - написал Кулеба.

Он отметил, что, предпринимая этот шаг, Украина демонстрирует свою непреклонную преданность укреплению международного правосудия.

"Украина уже эффективно сотрудничает с Международным уголовным судом с целью обеспечения всеобъемлющей ответственности за российские зверства, совершенные во время российской агрессии. Теперь эта работа будет еще более эффективной. С ратификацией Римского статута Украина также сделала еще один важный шаг к вступлению в ЕС", - подчеркнул министр.