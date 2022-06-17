UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Кулеба рассказал, когда наступит ключевой момент в боях на Донбассе

Фото: Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Украина должна как можно быстрее получить достаточно тяжелого вооружения от Запада. Это поможет переломить ситуацию на Донбассе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Foreign Affairs.

Как отметил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, успехи Кремля и "громкие заголовки" - ограничены и являются последствиями высоких российских потерь.

"Ключевой момент наступит, когда наши вооруженные силы с помощью предоставленных Западом систем залпового огня уничтожат русскую артиллерию, переломив ситуацию в пользу Украины по всей линии фронта. После этого наши войска будут стремиться отвоевывать куски земли, заставляя русских отступать то там, то здесь",- заметил Кулеба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам министра обороны Украины Алексея Резникова, оружие от союзников поможет Украине вернуть Крым.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаРоссийская ФедерацияДонбасс