Кулеба рассказал, когда наступит ключевой момент в боях на Донбассе

Украина должна как можно быстрее получить достаточно тяжелого вооружения от Запада. Это поможет переломить ситуацию на Донбассе.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Foreign Affairs.
Как отметил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, успехи Кремля и "громкие заголовки" - ограничены и являются последствиями высоких российских потерь.
"Ключевой момент наступит, когда наши вооруженные силы с помощью предоставленных Западом систем залпового огня уничтожат русскую артиллерию, переломив ситуацию в пользу Украины по всей линии фронта. После этого наши войска будут стремиться отвоевывать куски земли, заставляя русских отступать то там, то здесь",- заметил Кулеба.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам министра обороны Украины Алексея Резникова, оружие от союзников поможет Украине вернуть Крым.
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