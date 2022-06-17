RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Кулеба розповів, коли настане ключовий момент у боях на Донбасі

Фото: Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Україна повинна якнайшвидше отримати достатньо важкого озброєння від Заходу. Це допоможе переломити ситуацію на Донбасі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Foreign Affairs.

Як відзначив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, успіхи Кремля й "гучні заголовки" - обмежені й є наслідками високих російських втрат.

"Ключовий момент настане, коли наші збройні сили за допомогою наданих Заходом систем залпового вогню знищать російську артилерію, переломивши ситуацію на користь України на всій лінії фронту. Після цього наші війська прагнутимуть відвойовувати шматки землі, змушуючи росіян відступати то там, то тут", - зауважив Кулеба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами міністра оборони України Олексія Резнікова, зброя від союзників допоможе Україні також повернути й Крим.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкраїнаРосійська ФедераціяДонбас