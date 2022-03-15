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Кулеба рассказал, где в Киевской области ведутся активные боевые действия

Автор: Татьяна Самарук

Экс-председатель Киевской ОВА Алексей Кулеба рассказал, какая сейчас ситуация в области. Также он сообщил, в каких районах сейчас находится большое количество вражеской техники.

Об этом Кулеба рассказал в интервью РБК-Украина.

По его словам, сейчас половина Киевской области в стадии активных боевых действий.

"Условно их можно поделить не на левый и правый берег, а на запад и восток. Активные бои ведутся на Броварском направлении, Вышгородском направлении и на Бучанском направлении Житомирской трассы. Именно в этих районах сконцентрировано большое количество вражеской техники и силы", - сказал Кулеба.

Также он отметил, что сегодня активные бои ведутся на Вышгородском и Броварском направлениях.

На других направлениях, как рассказал экс-глава, враг остановился и накапливает силы, то есть ведет перегруппировку.

Ранее мы сообщали, что в Киеве накопили двухнедельный запас продуктов.

Также мы писали, что киевлян просят не предоставлять личные данные подозрительным лицам, которые якобы предлагают помощь.

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