Кулеба рассказал, где в Киевской области ведутся активные боевые действия

По его словам, сейчас половина Киевской области в стадии активных боевых действий.

"Условно их можно поделить не на левый и правый берег, а на запад и восток. Активные бои ведутся на Броварском направлении, Вышгородском направлении и на Бучанском направлении Житомирской трассы. Именно в этих районах сконцентрировано большое количество вражеской техники и силы", - сказал Кулеба.

Также он отметил, что сегодня активные бои ведутся на Вышгородском и Броварском направлениях.

На других направлениях, как рассказал экс-глава, враг остановился и накапливает силы, то есть ведет перегруппировку.