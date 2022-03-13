На случай блокады города. В Киеве накопили двухнедельный запас продуктов

В Киеве накопили необходимых продуктов питания для двух миллионов жителей в случае блокады города. Их хватит на две недели.

"Основная задача столичной власти - обеспечить всем необходимым каждого киевлянина и не допустить гуманитарной катастрофы в Киеве", - отметил Мондриевский.

По его словам, приобщив к процессу все городские службы, иностранных партнеров и украинский бизнес, в городе сформировали необходимые потребности.

"Уже на сегодняшний день подготовились к возможным действиям в случае блокады. Те 2 миллиона киевлян, которые не бросили свои дома, не останутся сам на сам в случае ухудшения ситуации", - сообщил Мондриевский.

Сейчас в столице работает коммунальный транспорт, банки, заправки и автосервисы. Всю информацию о работающих заведениях (аптеках; магазинах; АЗС и т.д.) можно узнать в приложении "Киев Цифровой".

Напомним, в Кабинете министров было принято решение о контроле за ценами на некоторые продукты, лекарственные препараты, топливо.

Так, согласно решению Кабинета министров, областным военным администрациям совместно с Нацполицией и Госликслужбой разрешено осуществлять контроль за ценами на социально значимые продукты питания, лекарства и топливо.

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