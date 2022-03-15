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Кулеба розповів, де у Київській області ведуться активні бойові дії

Автор: Тетяна Самарук

Екс-голова Київської ОВА Олексій Кулеба розповів, яка зараз ситуація в області. Також він повідомив, в яких районах зараз знаходиться велика кількість ворожої техніки.

Про це Кулеба розповів у інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, зараз половина Київської області в стадії активних бойових дій.

"Умовно їх можна поділити не на Лівий і Правий берег, а на захід і схід. Активні бої ведуться на Броварському напрямку, Вишгородському напрямку та на Бучанському напрямку Житомирської траси. Саме в цих районах сконцентрована велика кількість ворожої техніки та сили", - сказав Кулеба.

Також він зазначив, що сьогодні активні бої ведуться на Вишгородському і Броварському напрямках.

На інших напрямках, як розповів екс-голова, ворог зупинився і накопичує сили, тобто веде перегрупування.

Раніше ми повідомляли, що в Києві накопичили двотижневий запас продуктів.

Також ми писали, що киян просять не надавати особисті дані підозрілим особам, які нібито пропонують допомогу.

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