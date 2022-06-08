Кулеба рассказал, какое западное вооружение сейчас нужно Украине
Сейчас Украина больше всего нуждается в крупнокалиберной артиллерии и реактивных системах залпового огня от своих партнеров.
Об этом глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал на брифинге для украинских журналистов, передает корреспондент РБК-Украина.
Министр поблагодарил США и Великобританию за уже принятые решения о передаче Украине соответствующих вооружений, анонсировал аналогичные решения от некоторых других стран, но подчеркнул, что объемы этих поставок все еще критически недостаточны.
"У некоторых партнеров может складываться впечатление, что с оружием у Украины все уже более-менее нормально. На самом деле это не так. Мы все еще видим тотальный перевес России в артиллерии на Донбассе и потому сигналы, которые мы коммуницируем партнерам очень простые: мы благодарны вам за то, что вы уже предоставили, но этого все еще критично мало, чтобы остановить Россию, не говоря уже о переходе в большое, масштабное контрнаступление и вытеснить Россию с украинских территорий", - сказал Кулеба.
Напомним, Испания хочет поставить Украине немецкие основные боевые танки Leopard 2 A4.
Кроме того, посол Украины в Софии Виталий Москаленко направил в МИД официальную ноту с просьбой к Болгарии поставить Украине оружие. Однако Украина не получит оружие от Болгарии. Парламент страны отказал в предоставлении военной помощи.