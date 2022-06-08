ru ua
Ср, 08 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Кулеба рассказал, какое западное вооружение сейчас нужно Украине

Новина українською →
Киев, Среда 08 июня 2022 13:13
Кулеба рассказал, какое западное вооружение сейчас нужно Украине Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Валерия Полищук

Сейчас Украина больше всего нуждается в крупнокалиберной артиллерии и реактивных системах залпового огня от своих партнеров.

Об этом глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал на брифинге для украинских журналистов, передает корреспондент РБК-Украина.

Министр поблагодарил США и Великобританию за уже принятые решения о передаче Украине соответствующих вооружений, анонсировал аналогичные решения от некоторых других стран, но подчеркнул, что объемы этих поставок все еще критически недостаточны.

"У некоторых партнеров может складываться впечатление, что с оружием у Украины все уже более-менее нормально. На самом деле это не так. Мы все еще видим тотальный перевес России в артиллерии на Донбассе и потому сигналы, которые мы коммуницируем партнерам очень простые: мы благодарны вам за то, что вы уже предоставили, но этого все еще критично мало, чтобы остановить Россию, не говоря уже о переходе в большое, масштабное контрнаступление и вытеснить Россию с украинских территорий", - сказал Кулеба.

Напомним, Испания хочет поставить Украине немецкие основные боевые танки Leopard 2 A4.

Кроме того, посол Украины в Софии Виталий Москаленко направил в МИД официальную ноту с просьбой к Болгарии поставить Украине оружие. Однако Украина не получит оружие от Болгарии. Парламент страны отказал в предоставлении военной помощи.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дмитрий Кулеба Война России против Украины Военная помощь МИД Украины
NEWS
ВСУ сдерживают россиян в Северодонецке и возле Тошковки: что сейчас в Луганской области
ВСУ сдерживают россиян в Северодонецке и возле Тошковки: что сейчас в Луганской области
DAILY
Сергей Гайдай: Угрозы окружения наших сил на Луганщине пока нет
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Сергей Гайдай: Угрозы окружения наших сил на Луганщине пока нет