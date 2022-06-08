Кулеба рассказал, какое западное вооружение сейчас нужно Украине

Министр поблагодарил США и Великобританию за уже принятые решения о передаче Украине соответствующих вооружений, анонсировал аналогичные решения от некоторых других стран, но подчеркнул, что объемы этих поставок все еще критически недостаточны.

"У некоторых партнеров может складываться впечатление, что с оружием у Украины все уже более-менее нормально. На самом деле это не так. Мы все еще видим тотальный перевес России в артиллерии на Донбассе и потому сигналы, которые мы коммуницируем партнерам очень простые: мы благодарны вам за то, что вы уже предоставили, но этого все еще критично мало, чтобы остановить Россию, не говоря уже о переходе в большое, масштабное контрнаступление и вытеснить Россию с украинских территорий", - сказал Кулеба.