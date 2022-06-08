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Кулеба розповів, яке Західне озброєння зараз потрібно Україні

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Київ, Середа 08 червня 2022 13:13
Кулеба розповів, яке Західне озброєння зараз потрібно Україні Фото: глава МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Валерія Поліщук

Зараз Україна найбільше потребує великокаліберної артилерії та реактивних систем залпового вогню від своїх партнерів.

Про це глава МЗС Дмитро Кулеба розповів на брифінгу для українських журналістів, передає кореспондент РБК-Україна.

Міністр подякував США і Великобританії за вже прийняті рішення про передачу Україні відповідних озброєнь, анонсував аналогічні рішення від деяких інших країн, але підкреслив, що обсяги цих поставок все ще критично недостатні.

"У деяких партнерів може складатися враження, що зі зброєю в України все вже більш-менш нормально. Насправді це не так. Ми все ще бачимо тотальну перевагу Росії в артилерії на Донбасі і тому сигнали, які ми комунікуємо партнерам дуже прості: ми вдячні вам за те, що Ви вже надали, але цього все ще критично мало, щоб зупинити Росію, не кажучи вже про перехід у Великий, масштабний контрнаступ і витіснити Росію з українських територій", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, Іспанія хоче поставити Україні німецькі основні бойові танки Leopard 2 A4.

Крім того, посол України в Софії Віталій Москаленко направив до МЗС офіційну ноту з проханням до Болгарії поставити Україні зброю. Однак Україна не отримає зброю від Болгарії. Парламент країни відмовив у наданні військової допомоги.

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