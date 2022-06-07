Украина может получить немецкие танки от Испании: что известно
Германия готова дать "добро" Испании на поставку танков Leopard-2 немецкого производства в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.
"Испания закупила танки в Германии. Германия, как это обычно бывает в таких сделках с оружием, обеспечила условие для передачи третьим сторонам, так что теперь федеральное правительство должно согласиться", - сказал министр экономики Германии Роберт Хабек.
Он признался, что не готов прогнозировать конечное решение испанской стороны, при этом "официальный маршрут ясен".
"И я считаю, что Украину нужно поддерживать в это непростое время", - сказал он.
При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц во вторник, 7 июня во время своего визита в Литву заявил, что Испания еще не делала заявки на экспорт танков Leopard-2 немецкого производства в Украину.
По его словам, если будет еще одно такое заявление, оно будет рассмотрено.
Отметим, согласно сообщению газеты EL PAÍS, Испания хочет поставить Украине немецкие основные боевые танки Leopard 2 A4.
Как сообщалось, Украина не получит оружие от Болгарии. Парламент страны отказал в предоставлении военной помощи на запрос посла Украины Виталия Москаленко.
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