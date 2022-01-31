Кулеба рассказал, когда агрессия России против Украины будет завершена

"Агрессия России против Украины будет завершена тогда, когда Российская Федерация полностью выведет войска с Донбасса и из Крыма. А Украина вернет политико-дипломатическим путем свои временно оккупированные территории", - сказал министр.

Глава МИД добавил, что сегодня перед Украиной стоит главная цель - чтобы именно Россия пошла на уступки. По его словам, сейчас именно Москве пора делать уступки.

"Украина готова к диалогу, но никто не будет на нас давить", - подчеркнул Кулеба.