Кулеба розповів, коли агресія Росії проти України буде завершена

"Агресія Росії проти України буде завершена тоді, коли Російська Федерація повністю виведе війська з Донбасу і з Криму. А Україна поверне політико-дипломатичним шляхом свої тимчасово окуповані території", - сказав міністр.

Глава МЗС додав, що сьогодні перед Україною стоїть головна мета - щоб саме Росія пішла на поступки. За його словами, зараз саме Москві пора робити поступки.

"Україна готова до діалогу, але ніхто не буде на нас тиснути", - підкреслив Кулеба.