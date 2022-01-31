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Кулеба рассказал, когда агрессия России против Украины будет завершена

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Киев, Понедельник 31 января 2022 15:22
Кулеба рассказал, когда агрессия России против Украины будет завершена Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что агрессия России завершится только тогда, когда российские войска уйдут из оккупированного Крыма и с Донбасса. Глава МИД также отметил главную цель на сегодня - заставить Москву пойти на уступки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Кулебы.

"Агрессия России против Украины будет завершена тогда, когда Российская Федерация полностью выведет войска с Донбасса и из Крыма. А Украина вернет политико-дипломатическим путем свои временно оккупированные территории", - сказал министр.

Глава МИД добавил, что сегодня перед Украиной стоит главная цель - чтобы именно Россия пошла на уступки. По его словам, сейчас именно Москве пора делать уступки.

"Украина готова к диалогу, но никто не будет на нас давить", - подчеркнул Кулеба.

Напомним, по данным Министерства обороны США, Россия продолжает наращивать войска на границе с Украиной.

Отметим, США планируют ввести санкции против ближайшего окружения президента России Владимира Путина, если РФ вторгнется в Украину.

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МИД Украины Российская Федерация Дмитрий Кулеба
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