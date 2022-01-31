Кулеба розповів, коли агресія Росії проти України буде завершена

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що агресія Росії завершиться тільки тоді, коли російські війська підуть з окупованого Криму і з Донбасу. Глава МЗС також відзначив головну мету на сьогодні - змусити Москву піти на поступки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Кулеби.

"Агресія Росії проти України буде завершена тоді, коли Російська Федерація повністю виведе війська з Донбасу і з Криму. А Україна поверне політико-дипломатичним шляхом свої тимчасово окуповані території", - сказав міністр.

Глава МЗС додав, що сьогодні перед Україною стоїть головна мета - щоб саме Росія пішла на поступки. За його словами, зараз саме Москві пора робити поступки.

"Україна готова до діалогу, але ніхто не буде на нас тиснути", - підкреслив Кулеба.