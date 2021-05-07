Кулеба о расширении нормандского формата: прежде всего нужно согласие России

Для расширения нормандского формата прежде всего нужно согласие России. Если это невозможно, то международное сообщество должно давить на Москву, чтобы она вела себя конструктивно в рамках существующих форматов.

Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил на совместной с министрами иностранных дел стран Бенилюкса пресс-конференции .

По его словам, нормандский формат продолжает функционировать, хотя Украине бы хотелось, чтобы он был более эффективным.

"Расширение нормандского формата требует согласия всех участников формата и прежде всего России. Если на этом этапе смена структуры нормандского формата невозможна, то мы призываем наших друзей и партнеров помогать нам, а также Франции и Германии давить на Россию, чтобы она вела себя конструктивно в нормандском формате", - добавил Кулеба.