Кулеба про розширення нормандського формату: насамперед треба згода Росії

Для розширення нормандського формату насамперед потрібна згода Росії. Якщо це неможливо, то міжнародне співтовариство має тиснути на Москву, щоб вона поводилася конструктивно в рамках існуючих форматів.

Про це глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив на спільній з міністрами закордонних справ країн Бенілюксу прес-конференції .

За його словами, нормандський формат продовжує функціонувати, хоча Україні б хотілося, щоб він був більш ефективним.

"Розширення нормандського формату вимагає згоди всіх учасників формату і насамперед Росії. Якщо на цьому етапі зміна структури нормандського формату неможлива, то ми закликаємо наших друзів і партнерів допомагати нам, а також Франції та Німеччини тиснути на Росію, щоб вона поводилася конструктивно в нормандському форматі", - додав Кулеба.