Кулеба про розширення нормандського формату: насамперед треба згода Росії

Для розширення нормандського формату насамперед потрібна згода Росії. Якщо це неможливо, то міжнародне співтовариство має тиснути на Москву, щоб вона поводилася конструктивно в рамках існуючих форматів.
Про це глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив на спільній з міністрами закордонних справ країн Бенілюксу прес-конференції.
За його словами, нормандський формат продовжує функціонувати, хоча Україні б хотілося, щоб він був більш ефективним.
"Розширення нормандського формату вимагає згоди всіх учасників формату і насамперед Росії. Якщо на цьому етапі зміна структури нормандського формату неможлива, то ми закликаємо наших друзів і партнерів допомагати нам, а також Франції та Німеччини тиснути на Росію, щоб вона поводилася конструктивно в нормандському форматі", - додав Кулеба.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський запропонував розширити нормандський формат до семи учасників за рахунок включення США, Британії та Канади.
Він також виступає за створення нового міжнародного формату переговорів щодо Донбасу. На думку Зеленського, такий формат може бути паралельним нормандському і складатися з "потужних гравців".