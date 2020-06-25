Кулеба раскрыл детали переговоров Путина и Макрона

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал о деталях переговоров президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона. По его словам, речь пойдет о достижении позитивных подвижек в минском процессе.

Об этом он сказал в ходе брифинга, передает РБК-Украина.

"Контекст классический - Франция является участницей нормандского формата. Поэтому разговоры будут вестись о том, как достигать позитивных подвижек в минском процессе и дойти до момента, когда саммит нормандской четверки станет возможным", - рассказал глава МИД.

Он подчеркнул, что во время последнего визита украинской делегации в Париж подчеркивалась настроенность Украины на проведение саммита и на достижение конструктивных договоренностей.

"Нам надо двигаться вперед. Мы надеемся на конструктивную работу Франции по способствованию тому, чтобы Российская Федерация также занимала конструктивную позицию по завершению войны и деоккупации Донбассе", - добавил Кулеба.

Напомним, 26 июня Макрон и Путин проведут видеоконференцию и обсудят вопросы безопасности в Украине, Ливии и Иране.

Как писало РБК-Украина ранее, лидеры Франции и РФ уже обсуждали войну на Донбассе в ходе телефонного разговора.

Отметим, до пандемии коронавируса Макрон заявлял, что война в Украине не является препятствием для улучшения отношений с Россией.