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Кулеба о ракетном ударе по Одессе: Россию нужно признать спонсором терроризма

Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что цель сегодняшних ракетных ударов по Одессе - это террор со стороны российских оккупантов. Он привал признать Россию спонсором терроризма и относиться к ней соответственно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Кулебы.

"Единственная цель российских ракетных ударов по Одессе - террор. Россия должна быть признана государством-спонсором терроризма и относиться к ней соответствующим образом", - написал Кулеба.

Глава МИД добавил, что с Россией не должно быть ни бизнеса, ни контактов, ни культурных проектов. По его словам, сегодня нужна стена между цивилизацией и варварами, которые наносят ракетные удары по мирным городам.

Напомним, сегодня днем, 23 апреля, оккупанты нанесли ракетный удар по Одессе. В результате атаки поврежден многоэтажный жилой дом и объекты городской инфраструктуры.

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