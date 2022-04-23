Кулеба про ракетний удар по Одесі: Росію потрібно визнати спонсором тероризму

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що мета сьогоднішніх ракетних ударів по Одесі - це терор з боку російських окупантів. Він привал визнати Росію спонсором тероризму і ставитися до неї відповідно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Кулеби .

Глава МЗС додав, що з Росією не повинно бути ні бізнесу, ні контактів, ні культурних проєктів. За його словами, сьогодні потрібна стіна між цивілізацією і варварами, які завдають ракетних ударів по мирних містах.

"Єдина мета російських ракетних ударів по Одесі - терор. Росія повинна бути визнана державою-спонсором тероризму і ставитися до неї відповідним чином", - написав Кулеба.

Нагадаємо, сьогодні вдень, 23 квітня, окупанти завдали ракетного удару по Одесі. В результаті атаки пошкоджено багатоповерховий житловий будинок та об'єкти міської інфраструктури.

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