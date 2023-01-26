Кулеба про ракетний обстріл Одеси: це відповідь Путіна на рішення ЮНЕСКО

"Серед цілей сьогоднішнього масованого ракетного удару, Росія завдала удару по Одесі, що призвело до масових відключень електроенергії. Ця руйнація є відповіддю Путіна на вчорашнє рішення ЮНЕСКО щодо включення Одеси до Списку всесвітньої спадщини та розміщення її під посилений захист, що перебуває під загрозою", - зазначив Кулеба.

Нагадаємо, під час сьогодні ракетної атаки росіяни обстріляли Одеську область. Внаслідок ударів пошкоджено два енергетичні об’єкти, тому в області діють екстрені відключення світла.

Зазначимо, вчора стало відомо, що центр Одеси внесли до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.