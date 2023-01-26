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Кулеба о ракетных обстрелах Одессы: это ответ Путина на решение ЮНЕСКО

Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Циничный обстрел Одесской области сегодня стал ответом российского диктатора Владимира Путина на решение внести центр Одессы во всемирное наследие ЮНЕСКО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу в Twitter.

"Среди целей сегодняшнего массированного ракетного удара, Россия нанесла удар по Одессе, что привело к массовым отключениям электроэнергии. Это разрушение является ответом Путина на вчерашнее решение ЮНЕСКО относительно включения Одессы в Список всемирного наследия и размещения его под находящуюся под угрозой усиленную защиту", - отметил Кулеба.

Напомним, во время ракетной атаки россияне обстреляли Одесскую область. В результате ударов повреждены два энергетических объекта, поэтому в области действуют экстренные отключения света.

Отметим, вчера стало известно, что центр Одессы был внесен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

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