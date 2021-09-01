Кулеба: работаем над визитом Байдена в Украину

Украинская сторона работает над организацией визита президента США Джо Байдена в Украину. По мнению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, такой визит состоится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в эфире "Украина 24".

"Безусловно, мы работаем над обратным визитом. Я убежден, что за время своего президентства Джо Байден посетит Украину. Поскольку наша страна очень важна для него и является очень важным приоритетом внешней политики США. Сейчас мы к ним, потом они к нам", - отметил Кулеба.

Отметим, в эти дни украинский президент Владимир Зеленский находится с визитом в США и сегодня встретится с Байденом.