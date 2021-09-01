UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Кулеба: работаем над визитом Байдена в Украину

Автор: РБК-Украина

Украинская сторона работает над организацией визита президента США Джо Байдена в Украину. По мнению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, такой визит состоится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в эфире "Украина 24".

"Безусловно, мы работаем над обратным визитом. Я убежден, что за время своего президентства Джо Байден посетит Украину. Поскольку наша страна очень важна для него и является очень важным приоритетом внешней политики США. Сейчас мы к ним, потом они к нам", - отметил Кулеба.

Отметим, в эти дни украинский президент Владимир Зеленский находится с визитом в США и сегодня встретится с Байденом.

Ранее в Белом доме рассказали, на что рассчитывают по итогам визита украинского президента.

Также несколько часов назад у Зеленского обнародовали повестку второго дня визита в Вашингтон.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденДмитрий Кулеба