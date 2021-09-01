ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Стратегическая дружба, деньги и реформы: у Байдена назвали ожидания от визита Зеленского

Новина українською →
Вашингтон, Среда 01 сентября 2021 13:02
Стратегическая дружба, деньги и реформы: у Байдена назвали ожидания от визита Зеленского Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Белый дом рассчитывает на то, что визит президента Украины Владимира Зеленского в США позволит активизировать стратегическое партнерство. Вашингтон готовится выделить помощь и заявить о поддержке украинских реформ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой брифинг официальных представителей Белого дома.

Стратегическое партнерство

Сообщается, что одним из ключевых результатов визита Зеленского и встречи с президентом США Джо Байденом будет закрепление повышенного статуса стратегического партнерства. В частности, стороны объявят о возобновлении работы Комиссии по стратегическому партнерству, которая не собиралась три года.

Ожидается, что этой осенью пройдет встреча госсекретаря США Энтони Блинкеном с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, на которой будет утверждена новая хартия между странами. В ней будут изложены параметры того, как Киев и Вашингтон будут сотрудничать в 21 веке.

Военная помощь

Байден должен объявить о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму 60 млн долларов. А Пентагон подпишет рамочную стратегию обороны, которая усилит сотрудничество по ряду вопросов - безопасность на Черном море, обмен разведданными и поддержка Киева перед лицом агрессии Москвы.

"Это будет основано на структуре стратегической обороны, которая была написана в 2016 году, и мы будем ее пересматривать и оживлять, а также решать новые проблемы", - говорится в заявлении Белого дома.

Поддержка реформ

Байден и Зеленский обсудят реформы в сфере государственного управления. Вашингтон убежден, что Украина может и должна провести дополнительные реформы для укрепления демократии.

Отмечается, что украинский президент представил план трансформационных реформ Украины, который будет обсуждаться с Байденом. В более полном виде план осенью рассмотрит Комиссия по стратегическому партнерству.

Деньги на развитие

Одним из итогов визита Зеленского станет выделение более 463 млн долларов помощи на развитие Украины.

"Северный поток-2"

Байден и Зеленский объявят о новых инициативах по укреплению энергетической безопасности Украины, в том числе о запуске Стратегического диалога по энергетике и климату. Целью этого диалога является привлечение инвестиций в энергетическую безопасность Украины, а также устранение последствий начала эксплуатации "Северного потока-2".

Экономическое сотрудничество

Американская сторона рассчитывает углубить экономическое партнерство с Украиной. Стороны подпишут меморандум о взаимопонимании по коммерческому сотрудничеству, а Экспортно-импортный банк США и Министерство экономики Украины подпишут меморандум о взаимопонимании с первоначальной суммой поддержки в размере 3 млрд долларов.

Помощь на борьбу с COVID

Вашингтон намерен продолжить оказание помощи Украине, включая поддержку хранения холодовой цепи и выделение дополнительных 12,8 млн долларов.

Гуманитарная сфера

США продолжат поддержку украинцев, которые страдают от войны на Донбассе. В этом году американское правительство предоставит дополнительно 45 млн долларов, чтобы решить некоторые связанные с этим проблемы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден
NEWS
Что будет курсом доллара и евро в начале осени: прогноз аналитика на сентябрь
Что будет курсом доллара и евро в начале осени: прогноз аналитика на сентябрь
DAILY
"Талибан" расправил плечи. Что ждет Байдена и Афганистан после выхода войск США
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина "Талибан" расправил плечи. Что ждет Байдена и Афганистан после выхода войск США