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Кулеба: працюємо над візитом Байдена до України

Автор: РБК-Україна

Українська сторона працює над організацією візиту президента США Джо Байдена до України. На думку міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, такий візит відбудеться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву в ефірі "Україна 24".

"Безумовно, ми працюємо над зворотним візитом. Я переконаний, що за час свого президентства Джо Байден відвідає Україну. Оскільки наша країна дуже важлива для нього і є дуже важливим пріоритетом зовнішньої політики США. Зараз ми до них, потім вони до нас", - зазначив Кулеба.

Відзначимо, цими днями український президент Володимир Зеленський перебуває з візитом в США і сьогодні зустрінеться з Байденом.

Раніше в Білому домі розповіли, на що розраховують за підсумками візиту українського президента.

Також кілька годин тому у Зеленського оприлюднили порядок денний другого дня візиту до Вашингтона.

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Сполучені Штати АмерикиДжозеф БайденДмитро Кулеба