У Зеленского обнародовали повестку второго дня визита в Вашингтон

Стала известена повестку второго дня визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашинтон. Сегодня, в частности, состоится встреча с президентом США Джо Байденом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова.

На сегодня у Зеленского запланированы встреча с представителями американского бизнеса. Среди гостей - руководители Bechtel, CitiBank, JP Morgan, Lockheed Martin и другие.

Затем вместе с первой леди посещение Арлингтонского кладбища и Музея Холокоста.

"Примерно в 14:00 по Вашингтону начнется долгожданная встреча с Джо Байденом. В составе делегаций и тет-а-тет", - сообщил пресс-секретарь.

Затем в Капитолии встреча с представителями Конгрессового украинского кокуса.

И в заключении визита Зеленский с женой примут участие в открытии Украинского дома.