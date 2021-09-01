ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

У Зеленского обнародовали повестку второго дня визита в Вашингтон

Новина українською →
Среда 01 сентября 2021 14:58
У Зеленского обнародовали повестку второго дня визита в Вашингтон Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Стала известена повестку второго дня визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашинтон. Сегодня, в частности, состоится встреча с президентом США Джо Байденом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова.

На сегодня у Зеленского запланированы встреча с представителями американского бизнеса. Среди гостей - руководители Bechtel, CitiBank, JP Morgan, Lockheed Martin и другие.

Затем вместе с первой леди посещение Арлингтонского кладбища и Музея Холокоста.

"Примерно в 14:00 по Вашингтону начнется долгожданная встреча с Джо Байденом. В составе делегаций и тет-а-тет", - сообщил пресс-секретарь.

Затем в Капитолии встреча с представителями Конгрессового украинского кокуса.

И в заключении визита Зеленский с женой примут участие в открытии Украинского дома.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Джозеф Байден
NEWS
Что будет курсом доллара и евро в начале осени: прогноз аналитика на сентябрь
Что будет курсом доллара и евро в начале осени: прогноз аналитика на сентябрь
DAILY
"Талибан" расправил плечи. Что ждет Байдена и Афганистан после выхода войск США
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина "Талибан" расправил плечи. Что ждет Байдена и Афганистан после выхода войск США