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Кулеба: работаем над визитом Байдена в Украину

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Вашингтон, Среда 01 сентября 2021 17:15
Кулеба: работаем над визитом Байдена в Украину Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Украинская сторона работает над организацией визита президента США Джо Байдена в Украину. По мнению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, такой визит состоится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в эфире "Украина 24".

"Безусловно, мы работаем над обратным визитом. Я убежден, что за время своего президентства Джо Байден посетит Украину. Поскольку наша страна очень важна для него и является очень важным приоритетом внешней политики США. Сейчас мы к ним, потом они к нам", - отметил Кулеба.

Отметим, в эти дни украинский президент Владимир Зеленский находится с визитом в США и сегодня встретится с Байденом.

Ранее в Белом доме рассказали, на что рассчитывают по итогам визита украинского президента.

Также несколько часов назад у Зеленского обнародовали повестку второго дня визита в Вашингтон.

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