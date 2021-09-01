Кулеба: працюємо над візитом Байдена до України
Українська сторона працює над організацією візиту президента США Джо Байдена до України. На думку міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, такий візит відбудеться.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву в ефірі "Україна 24".
"Безумовно, ми працюємо над зворотним візитом. Я переконаний, що за час свого президентства Джо Байден відвідає Україну. Оскільки наша країна дуже важлива для нього і є дуже важливим пріоритетом зовнішньої політики США. Зараз ми до них, потім вони до нас", - зазначив Кулеба.
Відзначимо, цими днями український президент Володимир Зеленський перебуває з візитом в США і сьогодні зустрінеться з Байденом.
Раніше в Білому домі розповіли, на що розраховують за підсумками візиту українського президента.
Також кілька годин тому у Зеленського оприлюднили порядок денний другого дня візиту до Вашингтона.